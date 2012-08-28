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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 10:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆稳步上扬,尽管部分货币兑日圆仍疲弱

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* 美元/日圆守住78.50附近的支撑位/买盘,尽管欧元/日圆持续走疲

* 其他货币兑日圆已延续跌势,因投资者抛售

* 日本出口商抛售引发欧元/日圆的第一波跌势,投机客加入

* 约78.50的下档挂有美元/日圆买单,将难以悉数吸纳

* 停止单仍挂在78.25、78.00和77.90下方,但仍在波动区间以外.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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