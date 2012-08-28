〔香港个股〕俄铝年底前将削减3%产能,第二季净亏3,700万美元

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京/香港8月27日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(RUSAL)(0486.HK)称,年底前将把产能削减3%,并正针对非洲投资进行减记.该公司目前正艰难应对铝价疲弱与电力成本上升的局面.
俄铝周一公布第二季净亏3,700万美元,其中包含了与几内亚Friguia铝炼厂相关的1.67亿美元价值减记.俄铝在几内亚的业务运营遭遇了政府方面的一些挑战.
首席财务官Evgeny Kornilov在电话会议中称,"Friguia工厂从4月以来就一直处于罢工状态,当地法庭已裁定这些罢工活动违法.另外,这家工厂生产成本很高,因此目前当地业务运营不符经济."
俄铝计划年底前削减15万吨的铝产能,约是其2012年预估产量的4%.该公司称,这是其27.5万吨产能评估计划的一部分.这27.5万吨产能有可能被俄铝在西伯利亚的在建炼厂所取代.
俄铝第二季经常性纯利下滑72%至1.43亿美元,但优于1.1亿美元的路透调查预估,因为严格的成本控制带来帮助.
该公司将对2012年全球原铝消费增长的预估从7%调降至6%,同时将中国需求增幅预估从11%降至10%.
俄铝表示,受政府经济刺激计划的带动,中国原铝消费需求可能在下半年加快.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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