〔香港个股〕俄铝年底前将削减3%产能,第二季净亏3,700万美元

路透北京/香港8月27日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(RUSAL)(0486.HK)称,年底前将把产能削减3%,并正针对非洲投资进行减记.该公司目前正艰难应对铝价疲弱与电力成本上升的局面.

俄铝周一公布第二季净亏3,700万美元,其中包含了与几内亚Friguia铝炼厂相关的1.67亿美元价值减记.俄铝在几内亚的业务运营遭遇了政府方面的一些挑战.

首席财务官Evgeny Kornilov在电话会议中称,"Friguia工厂从4月以来就一直处于罢工状态,当地法庭已裁定这些罢工活动违法.另外,这家工厂生产成本很高,因此目前当地业务运营不符经济."

俄铝计划年底前削减15万吨的铝产能,约是其2012年预估产量的4%.该公司称,这是其27.5万吨产能评估计划的一部分.这27.5万吨产能有可能被俄铝在西伯利亚的在建炼厂所取代.

俄铝第二季经常性纯利下滑72%至1.43亿美元,但优于1.1亿美元的路透调查预估,因为严格的成本控制带来帮助.

该公司将对2012年全球原铝消费增长的预估从7%调降至6%,同时将中国需求增幅预估从11%降至10%.

俄铝表示,受政府经济刺激计划的带动,中国原铝消费需求可能在下半年加快.(完)