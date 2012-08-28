〔美国金融〕美联储迫于压力提高公布财报的频率,由年报改为季报

路透华盛顿8月27日电---美联储周一开始公布季度财务状况,以在许多共和党人士要求美国央行担起更多会计责任的情况下,努力提高央行的透明度.

美联储以前只公布财务年报,现在决定增加披露财务状况的频率,是回应外界让其提高公开度的要求,并提醒纳税人,央行一直是美国政府收入的一大来源.

美联储公布了未经审计的第一季和第二季业绩,详细提到用于美债偿还的支付额从2011年前六个月的404.56亿美元大幅升至464.47亿美元.

"这一对联储过去财报披露程序的改进,将通过更频繁地提供更详细的财务信息,来提高央行的透明度,"美联储表示.(完)