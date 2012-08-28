印度总理就“煤炭门”为政府辩护 被议员要求下台

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里8月27日电（记者 Ross Colvin/Satarupa Bhattacharjya）---印度总理辛格周一打破沉默，为政府在“煤炭门”丑闻中的做法辩护，但却遭到议员高呼“总理下台”的反对声浪。“煤炭门”丑闻已导致议会瘫痪，引发政治危机。
出现如此丑闻令印度改革陷入停滞，而目前印度经济明显滑坡，投资者亦呼吁政府改制，以允许更多外资进入养老金、零售、银行及保险等行业。
8月17日，印度政府审计机构发布报告，对政府未经招标就把煤矿开采特许权授予企业提出质疑，政府的做法可能损失数以十亿美元计的财政收入，这就是所谓的“煤炭门”。
辛格称：“我想说的是，任何（针对政府）不当行为的指责不仅没有依据，还缺乏事实。”
在周一之前，辛格对此一直保持沉默。他的沉默却付出了沉重的政治代价，让反对派国大党（BJP）掌握了主动权，从而令政府处处受制。
辛格周一现身下议院，对审计报告中的主要指控做了长达四页的反驳报告，但面对要求他下台的呼声，却只用了寥寥几句予以回应。
“总理递交辞呈，”反对派议员大喊道。数分钟后，辛格赴上议院做同样报告时也遭遇类似情况，他则是沉默以对。
总审计长指称，政府廉价出售煤炭开采权，可能导致政府损失330亿美元的财政收入，不过行业观察人士和政府对上述数字表示怀疑。
国大党扰乱议会已有一周有余，他们依然拒绝停手，除非辛格下台。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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