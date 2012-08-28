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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 10:28 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走势疲弱,短期难以反弹

0219GMT * 澳元/美元一度跌破1.0350,停止单很少 * 迄今反弹乏力,预示可能继续下行 * 摩根士丹利研究报告对铁矿石价格看法悲观 * 称铁矿石价格可能进一步下跌17%,然后才可能走稳 * 澳元/美元可能继续走低 --编译 张涛; 审校 艾茂林

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