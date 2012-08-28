〔中国货币市场〕14天逆回购利率下行带动二级回落,跌势持续性待观察

路透上海8月28日电---中国银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天和14天品种明显回落,因公开市场14天逆回购中标利率下跌5个基点(bp)带动;隔夜品种则仍持稳在2.70%水平.

交易员认为,公开市场14天逆回购利率的下行,是央行有意引导或是随行就市回落还无法判断,而二级市场七天期回购开盘偏低,由此引发的过快跌势是否具有稳固性,以及持续性需要进一步观察.

上海一银行交易员称,14天逆回购利率下行引发的短暂刺激,以及过低开盘价影响,七天和14天质押式回购应声回落,但二者能否维持在目前的位置,目前还无法确定.

在公开市场14天逆回购利率下行后,二级市场七天期回购以2.90%的低位开盘,较上日加权价跌逾55bp,但随后成交逐步回升,最新加权为3.0822%.公开市场结果出来前,七天和14天质押式回购一直未有成交.

"如果(七天回购)稳定在3.0%,那么下次(同期限)逆回购可能要下调了."上海另一银行交易员补充说.

央行公开市场今日进行了总额1,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天期操作量650亿元,中标利率持平于3.40%;14天期操作量600亿元,中标利率下跌5bp至3.55%.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7011 2.7004 +0.07 2,207.63

七天CN7DRP=CFXS 3.0789 3.4510 -37.21 209.39

14天CN14DRP=CFXS 3.3198 3.5186 -19.88 54.22

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6968 2.7102 -1.34 276.65

七天CHICNY7D=CFXS 3.0902 3.4670 -37.68 8.20

==============================================================================(完)