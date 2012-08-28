〔投行观点〕外需放缓和政策支持不足,恐继续拖延中国经济复苏--巴克莱

路透北京8月28日电---中国经济何时筑底目前还是个疑问.投行巴克莱最新报告预计,中国经济面临更多下行风险,而外需放缓和政策支持不足,恐在三季度继续拖延中国经济复苏.

"下半年更多宽松政策出台将扶助中国经济全年保持7.5-8%的增速,但仍存在因政策不作为或延迟,导致经济进一步滑落的风险,"巴克莱亚洲首席经济学家黄益平在报告中称.

他分析指出,新出口订单和产出指数骤降,是导致汇丰8月中国制造业PMI初值降至九个月低点的主要原因.预计工业活动进一步放缓的风险加深,尤其是7月以来缺乏更有效的政策支持.

此外,所谓的"中等收入陷阱"将进一步拖慢潜在增长,因缺乏创新及技术进步.这些迹象包括利益集团阻扰收入分配以及让民间资本进入垄断领域等改革推进、社会不公加剧以及财富分化等等.

而即将迎来的领导层换届,也带来经济下行风险.巴克莱认为这可能更多反映为高层领导人对乐见的经济增速看法不同--也许是7.5%,亦可能是8%.

报告指出,值得关注的是,国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝都越发清楚透露出有必要支持经济增长,但国务院副总理李克强持续传递出的政策讯息却是,要通过结构改革实现经济稳增长.而李克强被认为可能出任下一届总理.

决策层的观念分歧可能降低宽松政策推出和执行的效率.譬如,相对于加强"窗口指导",监管层可能更希望仰赖银行和市场行为来决定信贷扩张.中国人民银行一直在强调信贷结构而非信贷规模,银监会也在持续加强银行贷款风险管理,并维持75%的存贷比"红线"不变.

"央行可能认为7-8%是合适的经济增速,这也许正是央行对政策放宽持谨慎态度的原因,"报告称.

除了廉价劳动力优势不再、生产成本上升等因素外,中国还面临去除基建和地产投资泡沫、外需放缓、消化许多行业过剩产能等重重困扰.巴克莱决定将今年中国成长率预估从8.1%下调至7.9%,也即是说三四季度增速预计分别在7.7%和8.1%.中国二季度扩张步伐已经降至7.6%的逾三年新低.

汇丰上周公布8月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值回落至47.8,创下九个月新低,且已连续10个月低于50.其中,新订单和新出口订单指数双双大幅恶化,产出分项指数则降至五个月新低.[ID:nSB1737880](完)