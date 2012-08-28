《交易视点》央行逆回购利率上调并不意味着货币市场利率拐点到来--中金

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，央行公开市场7天逆回购招标利率上升，并不意味着货币市场利率拐点到来，主要是二级市场7天回购利率持续高于3.5%导致被动调整的结果。而8月汇丰PMI预览数据已经显示出，货币市场利率回升已经开始对经济复苏产生抑制作用。
最近金融数据还显示，脱媒化程度放缓导致存款在银行资金来源中的占比提高，未来几个月M2增速有望保持在14%以上;而贷款增速未来几个月将逐步回落，(M2增速-贷款增速)的负缺口将持续缩窄，从中期来看有助于提高银行对债券的配置需求。
**M2增速回升显示资金正从表外回流至表内**
M2同比增速在7月上升打破了此前季初月份回落的规律，显示即使考虑季末资金在存款和理财账户之间的转换，从净效果看资金也正在从表外回流至表内。
另一个能说明资金回表的现象是7月份外汇占款增速进一步下降，贷款和有价证券投资增速仅与上月持平，显示M2增速的上升并不是银行资金运用加速扩张的结果，而是脱媒化程度放缓导致存款在银行资金来源中的占比提高的结果。
6月份以来国库现金招标利率大幅下降，也意味着银行的揽存压力有所缓解。
前瞻性地看，随着银行理财产品收益率的逐步下降，M2增速受资金回表的拉动将进一步上升，未来几个月有望保持在14%以上。
与M2增速回升对应的是，贷款增速未来几个月将逐步回落，(M2增速-贷款增速)的负缺口将持续缩窄，从中期来看有助于提高银行对债券的配置需求。
**货币市场利率拐点并未到来**
上周央行在加大逆回购投放力度的同时，上调了7天逆回购的招标利率，这是否意味着央行在向市场注入流动性的同时，意图引导货币市场利率回升呢？
从今年逆回购发行利率和二级市场回购利率的关系来看，并不是前者引导后者变化，而是跟随二级市场变动，但发行利率更为稳定，一般在与二级市场的差距超过20bp的情况下才会相应调整，所以上周逆回购发行利率的上调主要是二级市场7天回购利率持续高于3.5%导致被动调整的结果。
此外，央行在上调7天逆回购发行利率的同时却保持14天逆回购发行利率不变，说明其更注重逆回购各期限品种的内部调整，通过缩小两者的利差引导市场更多参与期限更长的逆回购，有助于流动性更加稳定，事实上7天逆回购发行利率上调后14天逆回购的发行量占比出现了显着上升。
当然逆回购发行利率可以看作二级市场的下限，如果央行一直倾向于使用逆回购而不是降准，同时又不下调发行利率，那么7天回购利率均值下行至3.5%以下也十分困难。
回购利率居高不下已经开始对风险资产收益率的下行产生抑制作用，3个月Shibor在降至3.5%附近后从8月中旬开始缓慢回升，而在央行观测的货币市场利率体系中Shibor可能更加重要，因为它是票据贴现利率、贷款利率的定价基准。
如果Shibor开始持续回升，那么意味着企业的融资成本在提高，央行加大货币政策放松力度的可能性就会加大，毕竟相对于2-3%的CPI而言，目前Shibor水平明显偏高。
货币市场利率的回升已经开始对经济复苏产生抑制作用，8月汇丰PMI预览数据的意外大幅回落很好的诠释了我们的这一观点，尤其是产成品库存指标再次回升并创历史新高，显示去库存过程尚未结束，经济仍处于下行通道中。
未来企业将不可避免的面临一个更为剧烈的去库存过程，而这种非需求反弹情况下的去库存将伴随着价格的进一步下跌，所以目前看到的CPI回升难以持续，断言通胀出现拐点还为时尚早。
库存的拐点往往对应着债券收益率的拐点，在库存尚未持续回落之前，我们认为货币市场利率的回升只是暂时的，未来随着货币政策的进一步放松将重新进入下行通道。(完)
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--整理 钟华; 审校 曾祥进
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