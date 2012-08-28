《中国经济焦点》高饲料成本导致生猪存栏量减少,引发明年通胀隐忧

* 中国猪肉价格明年初料将上涨

* 饲料成本创下纪录高位,养猪户淘汰牲口减少压力

* 政府收储对猪肉价格影响有限

* 豆粕价格处于纪录高位,玉米价格也接近17个月高点

路透新加坡8月28日电---猪只不太像是一般认为的通胀压力风向标,但在中国,生猪存栏量的下滑却是一件值得担心的事情,市场担心生猪销售激增可能推升明年的消费者物价.

由于国内需求低迷,加上美国旱灾导致玉米和大豆价格直线上涨,推动养殖成本处于纪录高位,迫使中国的生猪养殖户不得不将牲口卖掉.

中国的食品价格周期很大程度上是受主要肉类--猪肉价格的推动.虽然目前猪肉供应充足,但由于牲口遭大举抛售,预计猪肉库存将约在六个月内下降,并可能导致价格激升.

食品价格方面的任何风吹草动都可能会推升通胀,虽然目前的通胀率较去年已经回落,处在政府能够接受的水平.但监于物价上涨可能引发社会动乱,通胀仍是政府最大的经济顾虑之一.

"如果看看中国的玉米和豆粕价格,现在的养殖成本已经达到纪录高位,"Rabobank的饲料业高级分析师Jean-Yves Chow表示.

"如果猪肉利润空间继续受到压缩,我们预计到明年初猪肉供应将会减少,导致价格上涨,并刺激食品通胀."

浏览食品价格上涨周期发展图表,请点选(link.reuters.com/zah22t)

浏览中国猪肉及大豆价格走势对照图,请点选(link.reuters.com/zux22t)

由于对生猪行业状况感到担忧,中国国家发改委本月下令启动新一轮冻猪肉收储,因预料在明年2月春节猪肉消费达到高峰之际,供应会紧张.

2007年中国猪肉价格快速攀升,成为全国性议题,当时国内生猪行业爆发了致命性的蓝耳病疫情.中国生猪行业每年出产猪肉5,000万吨,相当于全球猪肉产量的一半.

当时,猪肉价格飙涨推动食品通胀率急升,其影响在收入不高的农村地区感受最为剧烈,中国10多亿人口中的大部分居住于农村地区.

美国旱灾助推全球粮价持续攀升,但迄今为止对中国消费者物价涨幅的冲击有限,7月中国CPI同比涨幅降至30个月低位.7月食品价格同比上涨2.4%,低于6月的3.8%,得益于猪肉价格回落.食品价格在中国CPI的所占比重约30%.

但随着猪肉需求趋疲和中国经济步履蹒跚,一些分析师指出,猪肉价格对食品价格的影响或有限.

"总体经济形势欠佳,"北京东方艾格农业咨询有限公司分析师王晓悦指出."人们减少外出就餐,许多工厂已关门歇业,这正损及猪肉需求."

**饲料成本激升**

国内肉价触及纪录高位后,猪农年初忙着重建存栏,但到今年年中时,饲料成本已激升.

玉米和大豆--动物饲料中的重要成份--在芝加哥期货交易所(CBOT)的指标期货双双升至纪录高位,因美国遭遇56年来最严重旱情,冲击谷物种植带的各种作物.

价格大涨对中国畜牧业来说可谓是雪上加霜.中国大豆进口量是全球交易量的60%,玉米进口规模亦跃升至全球第六.

首当其冲的就是小农,他们难以支付不断上升的饲料成本.小农供应的猪肉占中国猪肉总产量的30%左右.

"我们看到利润下降导致中国各地区都出现了小农清栏的现象,"Rabobank的Chow说."这将给明年年初的供应和价格带来实质性风险."

2007年中港两地猪肉进口大增,因蓝耳病疫情导致大批生猪死亡,国内猪肉产量紧缺.而美国农户就成为其中的受益者之一.

但这次美国猪农料不会出手填补中国的供应缺口.上周美国瘦肉猪期约2LHc1跌至一年半来最低,因猪农提前出售生猪,市场担心生猪供给增加会给价格造成压力.(完)