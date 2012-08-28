空客欲借默克尔访华获得销售大单

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月27日电---行业消息人士周一称，在德国总理默克尔本周访华期间，空中客车希望能够赢了最多100架空客A320飞机销售大单。
自从北京与欧盟之间的碳排放交易争端导致此前价值140亿美元的飞机交易中断后，本次将是空客在中国获得的首份重量级订单，价值90亿美元左右。
然而，这份订单并非表明中欧争端就此结束。
“已有的框架协议规定可利用在中国天津的现有组装线，这需要有具体的订单支撑，”一位行业消息人士告诉路透。
默克尔将于周三开始访华，包括空客公司的母公司欧洲宇航防务集团（EADS）EAD.PA的首席执行官恩德斯（Tom Enders）在内的庞大商务代表团将随行。
默克尔在华期间将在中国国务院总理温家宝陪同下访问空客天津组装厂。
默克尔本次访华旨在进一步加强德中两国之间的经贸关系。这也是她今年第二次到中国访问。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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