《Campbell专栏》阿穆艾大火与艾萨克风暴,让油市交易商开始担心库存

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 张涛/张若琪/戴素萍

路透华盛顿8月27日电---成品油市场可能面临灾难性的连续打压.此前对夏季燃料库存下降感到欣喜的交易商,即将遇到大麻烦.

数月以来,市场基本上对于大西洋盆地馏分油库存不断萎缩不以为然,而且汽油库存持续紧张只是最近才受到关注.

如今,委内瑞拉阿穆艾炼油厂大火和热带风暴艾萨克可能导致燃料生产急剧减少.艾萨克正在直扑路易斯安纳炼油业的心脏地带.

这两个因素都可能导致买家拼命寻找替代供应.在最坏情况下,它们带来的供应损失可能引发燃料价格飙涨.

尽管美国馏分油库存最近几周回升,但墨西哥湾沿岸的库存仍处于2009年以来的最低水准.

而面对这种情况,油市交易商一直不愿意抢进较长期的取暖油期货,认为旨在满足汽油需求的全球较高炼油产能利用率也将推高馏分油库存.

没有来自远期市场的诱因刺激厂商大幅提高产量以帮助建立库存,石油公司坐视库存减少.

欧洲馏分油库存尤其紧张,因该地区炼油厂尽量依赖储存原油和进口,避免欧债危机导致昂贵的、难以脱手的积压库存.

随着热带风暴艾萨克逼近墨西哥湾,可能在路易斯安纳炼油业核心地带登陆,市场必须转求库存以满足夏末需求的风险升高.

Marathon Petroleum位于路易斯安纳州Garyville的日产49万桶的炼厂已开始停工以防万一.

美国为全球其他地方每日提供约100万桶柴油,路易斯安纳地区炼厂若遭重大水灾或风灾损害,将在全球成品油市场引发连锁效应.

目前处于危险的许多炼厂,在2005年曾遭卡崔娜飓风袭击,可想而知,其对风暴的防御工事已大大提升.

但若再遭飓风或热带风暴直接侵袭,即使威力远没有卡崔娜那么大,也可能对生产造成重大损失.

而委内瑞拉日产63.5万桶的阿穆艾炼厂发生严重意外更使情势雪上加霜.该炼厂是面向拉丁美洲和加勒比海地区的重要油品出口商.这令油品市场竞争加剧的形势隐然酝酿.

**对原油的影响**

在原油方面,情况则有所不同.

近几周来交易商趁布兰特原油市场扭曲,及俄罗斯在炼油利润的驱使下减少原油出口,轻松获利.

但美国炼油业者受到重大冲击,可能严重削弱对墨西哥湾原油需求.而这或将对全球其他地区产生连锁效应.

再者,尽管发达国家的原油库存情况良好,但多数的过剩库存是在美国.如果有多家美国炼厂关闭一段时间,那么这些过剩库存也需要消化.

同样地,委内瑞拉阿穆艾炼油厂在周末重大事故后面临的长期问题,可能导致委内瑞拉扩大原油出口并增加油品的进口.

尽管委内瑞拉表示其预期很快重启该炼厂,但从国营石油公司PDVSA过去10年来不牢靠的追踪记录来看,交易商应对这些保证有所质疑.

就在全球炼油厂商在北半球冬季前进行例行检修而减少运作时,这可能导致过剩的原油供应突然增加.

主要预测机构已预期第四季原油供应将会过剩,上述的情况将轻易加剧这种局面.

不过,艾萨克风暴的主要影响可能是交易商会重新聚焦于油品库存.这或许会大幅拉高油品的价格,从而令炼油利润改善,并鼓励全球炼油业者扩大生产.

短期来看,这可能对原油有利.毕竟,较高的产能利用率意味着原油需求增加.但中期而言,尤其是如果经济持续蹒跚不前,可能会导致燃料库存急增,如果情况持续如此,在2013年前就会令原油价格的一个支撑因素瓦解.(完)