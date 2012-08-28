〔澳洲经济〕国库部长斯万称,大宗商品价格下跌不会拖累预算恢复盈余

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透悉尼8月28日电---澳洲国库部长斯万周二表示,大宗商品价格下跌不会拖累该国在2013年7月前恢复预算盈余的计划.
在5月的预算中,斯万预计在截至2013年6月30日的财年中,预算将录得15亿澳元(15.6亿美元)的小幅盈余,与国内生产总值(GDP)之比为0.1%,但大宗商品价格下跌将使政府很难达到财政收入预估.
市场对澳洲矿产的需求使该国免于全球最严重金融危机的冲击,并在世界各国苦苦挣扎之际,其矿业为澳洲带来了投资繁荣、就业机会和获利.
但铁矿石、煤炭和其他商品价格的下跌,以及人们对全球经济前景忧虑加重,已令人怀疑澳洲资源荣景是否已成昨日黄花.
斯万称,尽管铁矿石、煤炭和其他商品价格低于政府预期,但仍能达到财政盈余的目标.
"我们将一如承诺,按时使预算回归盈余状态,"斯万对记者称.
"是的,大宗商品价格在下跌,在预算中,我们也是这么预计的.如果目前以现货价格考虑,大宗商品价格略低于我们之前的预估,"
"但以现货价格预估,而以一年后或六个月后的价格水准得出结论,我认为是不准确的."
斯万称,预算预估将在今年稍后的年中预算审查中更新.
铁矿石已从今年高位累计跌逾33%,含铁量62%的指标铁矿石价格.IO62-CNI=SI上周五报每吨99.40美元,为2009年12月9日以来最低.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
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