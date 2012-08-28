〔澳洲经济〕国库部长斯万称,大宗商品价格下跌不会拖累预算恢复盈余

路透悉尼8月28日电---澳洲国库部长斯万周二表示,大宗商品价格下跌不会拖累该国在2013年7月前恢复预算盈余的计划.

在5月的预算中,斯万预计在截至2013年6月30日的财年中,预算将录得15亿澳元(15.6亿美元)的小幅盈余,与国内生产总值(GDP)之比为0.1%,但大宗商品价格下跌将使政府很难达到财政收入预估.

市场对澳洲矿产的需求使该国免于全球最严重金融危机的冲击,并在世界各国苦苦挣扎之际,其矿业为澳洲带来了投资繁荣、就业机会和获利.

但铁矿石、煤炭和其他商品价格的下跌,以及人们对全球经济前景忧虑加重,已令人怀疑澳洲资源荣景是否已成昨日黄花.

斯万称,尽管铁矿石、煤炭和其他商品价格低于政府预期,但仍能达到财政盈余的目标.

"我们将一如承诺,按时使预算回归盈余状态,"斯万对记者称.

"是的,大宗商品价格在下跌,在预算中,我们也是这么预计的.如果目前以现货价格考虑,大宗商品价格略低于我们之前的预估,"

"但以现货价格预估,而以一年后或六个月后的价格水准得出结论,我认为是不准确的."

斯万称,预算预估将在今年稍后的年中预算审查中更新.

铁矿石已从今年高位累计跌逾33%,含铁量62%的指标铁矿石价格.IO62-CNI=SI上周五报每吨99.40美元,为2009年12月9日以来最低.(完)