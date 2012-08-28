〔全球经济〕APEC会议将关注欧债危机带来的阻力--美国财政部次长

路透华盛顿8月27日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周一表示,欧元区经济危机和亚洲新兴经济体在提振全球经济方面所能发挥的作用,将是本周稍晚亚太经合组织(APEC)财经官员会议中的焦点议题.

布雷纳德对记者表示,"很多APEC经济体保留了大量刺激内需的政策空间,我们将继续鼓励旨在实现软着陆的政策应对."

她称,各国如何应对欧元区债务危机的不利影响将引发"强烈关注".

"我们期待继续与欧元区伙伴接触...他们仍在努力应对面临的一些挑战,"布雷纳德表示,"我们认为重要的是欧元区各机构通力合作...向正在实施艰难改革的国家提供支持,确保他们仍可获取融资."

布雷纳德称,中国在朝侧重国内消费的经济再平衡方面已取得进展,但还需采取措施进一步推动汇率市场化.

"我们显然非常支持中国为确保软着陆所付出的努力,认识到他们确实面临特别是来自欧洲的阻力,因该地区对中国的出口影响很大,"布雷纳德表示.

她补充道,"我们认为其拥有很多这样做的实力,我们将继续朝着这个方向推动."

俄罗斯将主持今年的APEC峰会,出席的国家还包括美国、中国、日本、韩国、以及其他16个经济体.这些国家的经济总量超过全球的一半.(完)