版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 11:15 BJT

〔日本股市〕早盘下跌,对中国经济成长的忧虑令大盘走势艰难

路透东京8月28日电---日本股市周二早盘下滑,因近期市场走强后一些投资者开始作空,且市场对于中国经济成长的忧虑盖过了对美国联邦储备理事会(美联储)很快出台进一步刺激政策的期望.

日经指数.N225跌0.3%报9,060.07点,仍处在五日和26周移动均线下方.前者均线切入位在9,105.22.

日经中国50指数.NCHN跌0.8%.该指数成份股为在中国市场曝险较大的企业.

东证股价指数.TOPX跌0.7%报750.07点.(完)

--编译 郑茵;审校 丁琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐