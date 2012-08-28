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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 11:16 BJT

〔标题新闻〕智利国有铜公司Codelco考虑将旗下国际部门IPO,所筹资金将用于国外潜在矿业项目

注:首次公开发行(IPO).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8JR3LV]

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