〔中国新债〕南京银行周五将发行至多50亿元固息金融债,含三年及五年期

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海8月28日电---中国南京银行股份有限公司(601009.SS)周二公告称,将于周五(31日)在银行间债市簿记建档发行至多50亿元人民币固息金融债,含三年及五年期品种.募集资金将全部用于发放小型微企业贷款,支持小企业金融服务.
刊登在中国债券信息网的公告显示,本期债券拟分为两个品种,其中,三年期品种计划发行规模不超过30亿元;五年期不超过20亿元.债券设全额回拨,发行人与簿记管理人将根据发行申购情况,在计划发行规模内,确定两个品种具体比例与发行规模.
本期债券牵头主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK),联席主承销商为国泰君安、农业银行(601288.SS)(1288.HK)及杭州银行.中诚信国际信用评级有限公司对该期债券的信用评级为AA+,主体信用级别为AA+.
该期债起息日和缴款日同为9月3日,发行期为8月31日至9月3日.
本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保商业银行金融债券.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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