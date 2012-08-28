〔中国新债〕南京银行周五将发行至多50亿元固息金融债,含三年及五年期

路透上海8月28日电---中国南京银行股份有限公司(601009.SS)周二公告称,将于周五(31日)在银行间债市簿记建档发行至多50亿元人民币固息金融债,含三年及五年期品种.募集资金将全部用于发放小型微企业贷款,支持小企业金融服务.

刊登在中国债券信息网的公告显示,本期债券拟分为两个品种,其中,三年期品种计划发行规模不超过30亿元;五年期不超过20亿元.债券设全额回拨,发行人与簿记管理人将根据发行申购情况,在计划发行规模内,确定两个品种具体比例与发行规模.

本期债券牵头主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK),联席主承销商为国泰君安、农业银行(601288.SS)(1288.HK)及杭州银行.中诚信国际信用评级有限公司对该期债券的信用评级为AA+,主体信用级别为AA+.

该期债起息日和缴款日同为9月3日,发行期为8月31日至9月3日.

本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保商业银行金融债券.(完)

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