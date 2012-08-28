〔中国货币市场〕14天逆回购利率下行带动二级回落,跌势持续性待观察(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月28日电---中国银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天和14天品种明显回落,因公开市场14天逆回购中标利率下跌5个基点(bp)带动;隔夜品种则仍持稳在2.70%水平.

交易员认为,公开市场14天逆回购利率的下行,是央行有意引导或是随行就市回落还无法判断,而二级市场七天期回购开盘偏低,由此引发的过快跌势是否具有稳固性,以及持续性需要进一步观察.

上海一银行交易员称,14天逆回购利率下行引发的短暂刺激,以及过低开盘价影响,七天和14天质押式回购应声回落,但二者能否维持在目前的位置,目前还无法确定.

在公开市场14天逆回购利率下行后,二级市场七天期回购以2.90%的低位开盘,较上日加权价跌逾55bp,但随后成交逐步回升,最新加权为3.0946%.公开市场结果出来前,七天和14天质押式回购一直未有成交.

"如果(七天回购)稳定在3.0%,那么下次(同期限)逆回购可能要下调了."上海另一银行交易员补充说.

央行公开市场今日进行了总额1,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天期操作量650亿元,中标利率持平于3.40%;14天期操作量600亿元,中标利率下跌5bp至3.55%.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7062 2.7004 +0.58 3,561.04

七天CN7DRP=CFXS 3.0946 3.4510 -35.64 431.05

14天CN14DRP=CFXS 3.3206 3.5186 -19.80 84.52

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7167 2.7102 +0.65 911.95

七天CHICNY7D=CFXS 3.0921 3.4670 -37.49 78.60

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9000 2.4750 +42.50 425.27

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0150 2.8500 +16.50 99.86

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 3.0000 +10.00 5.84

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7100 2.7009 +0.91 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0800 3.4600 -38.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3200 3.5200 -20.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.7001 2.6975 +0.26 --

七天SHICNYSWD= 3.0817 3.4508 -36.91 --

三个月SHICNY3MD= 3.6379 3.6284 +0.95 --

==============================================================================(完)