〔中国货币市场〕14天逆回购利率下行带动二级回落,跌势持续性待观察(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月28日电---中国银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天和14天品种明显回落,因公开市场14天逆回购中标利率下跌5个基点(bp)带动;隔夜品种则仍持稳在2.70%水平.
交易员认为,公开市场14天逆回购利率的下行,是央行有意引导或是随行就市回落还无法判断,而二级市场七天期回购开盘偏低,由此引发的过快跌势是否具有稳固性,以及持续性需要进一步观察.
上海一银行交易员称,14天逆回购利率下行引发的短暂刺激,以及过低开盘价影响,七天和14天质押式回购应声回落,但二者能否维持在目前的位置,目前还无法确定.
在公开市场14天逆回购利率下行后,二级市场七天期回购以2.90%的低位开盘,较上日加权价跌逾55bp,但随后成交逐步回升,最新加权为3.0946%.公开市场结果出来前,七天和14天质押式回购一直未有成交.
"如果(七天回购)稳定在3.0%,那么下次(同期限)逆回购可能要下调了."上海另一银行交易员补充说.
央行公开市场今日进行了总额1,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天期操作量650亿元,中标利率持平于3.40%;14天期操作量600亿元,中标利率下跌5bp至3.55%.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7062 2.7004 +0.58 3,561.04
七天CN7DRP=CFXS 3.0946 3.4510 -35.64 431.05
14天CN14DRP=CFXS 3.3206 3.5186 -19.80 84.52
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7167 2.7102 +0.65 911.95
七天CHICNY7D=CFXS 3.0921 3.4670 -37.49 78.60
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9000 2.4750 +42.50 425.27
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0150 2.8500 +16.50 99.86
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 3.0000 +10.00 5.84
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7100 2.7009 +0.91 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0800 3.4600 -38.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3200 3.5200 -20.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.7001 2.6975 +0.26 --
七天SHICNYSWD= 3.0817 3.4508 -36.91 --
三个月SHICNY3MD= 3.6379 3.6284 +0.95 --
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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