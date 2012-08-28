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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 11:25 BJT

《全球市场》亚股及欧元等风险资产走低,投资者静候杰克森霍尔会议

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%;日股因中国忧虑因素由升转跌

* 风险意愿降低令欧元和澳元承压,日圆走强

* 成长忧虑压过美联储和欧洲央行推出刺激举措的利多预期

路透东京8月28日电---周二包括股市、原油和澳元在内的风险资产一并走低,投资者静候本周稍晚美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行领导人和经济学家年度会议,该会议或对美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能推出的刺激计划有所揭示.

"投资者似乎短期内暂不出手,要等到美联储主席贝南克本周末在杰克森霍尔发表演讲之后,"东洋证券分析师Cho Byung-hyun表示.

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