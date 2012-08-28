《全球市场》亚股及欧元等风险资产走低,投资者静候杰克森霍尔会议

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%;日股因中国忧虑因素由升转跌
* 风险意愿降低令欧元和澳元承压,日圆走强
* 成长忧虑压过美联储和欧洲央行推出刺激举措的利多预期
路透东京8月28日电---周二包括股市、原油和澳元在内的风险资产一并走低,投资者静候本周稍晚美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行领导人和经济学家年度会议,该会议或对美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能推出的刺激计划有所揭示.
"投资者似乎短期内暂不出手,要等到美联储主席贝南克本周末在杰克森霍尔发表演讲之后,"东洋证券分析师Cho Byung-hyun表示.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。