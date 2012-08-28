〔日本债市〕公债收益率曲线趋陡,因较长期债价格下跌

路透东京8月28日电---指标日本公债价格周二持稳,但较长期公债表现落后令收益率曲线走陡,投资者等待美国货币政策的线索.

30年期公债收益率(殖利率)JP30YTN=JBTC升1个基点至1.890%,而20年期日本公债收益率JP20YTN=JBTC则上升0.5个基点,报1.670%.

投资人持续关注美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年度活动上的讲话,以寻觅有关第三轮量化宽松可能性和时机的线索.过去两年,贝南克都在杰克森霍尔会议透露美联储的政策走向.