《交易视点》中国转债市场近期难有作为,宜低配中等待机会--中金

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，股市弱势震荡，供给压力虎视眈眈，资金面紧张，转债市场难有作为，投资者宜低配中等待机会。
从个券看，投资者短期在介入中行转债的节奏上应更为谨慎；中海转债则应静候低吸机会。 国投、川投转债虽中报业绩不佳，但符合预期，长期成长性是看点。
**策略观点**
我们维持近期判断，股市弱势震荡，供给压力虎视眈眈，资金面紧张，转债市场难有作为，投资者宜低配中等待机会，重点配置中行、重工、国投三只转债。待股市调整和供给冲击兑现给转债个券带来足够安全边际，再考虑逐步增持。
最近两周对市场冲击最大的仍在于供给担忧，尤其上周又有同仁堂转债过会，加上股市低迷和资金面紧张，转债市场估值出现明显压缩，大盘转债首当其冲。
此外，重工转债也无法幸免于市场整体估值的压缩，我们上周提示投资者短期不要过度乐观。且随着转股价修正实施在即，该转债对正股走势的敏感度越来越高。本周可能有三点影响该转债表现：新的转股价水平、转股价修正对正股的冲击幅度、中期业绩表现。
我们重申对其短期表现没有太高预期，但鉴于冲击成本和调整空间，仍建议以持有为主博弈进入转股期前后可能存在的促转股行情。
而新钢、中鼎回售压力增大，本周关注正股异动，新钢性价比更高。
**热点个券**
中行转债：中行中期业绩符合预期，但仍居行业低端。资本充足率提升对转债投资者而言，利弊参半。
正股已经呈现出类债券属性，有长期投资价值，但短期缺乏明显的上涨触发剂。对中行转债，正股长期低迷、转债供给压力、流动性冲击等风险点仍值得关注。
中行转债的价值在于具有安全边际的前提下博弈股市反弹和“微弱”的条款博弈机会。绝对价位上，暂时保持97元左右值得关注低吸机会的判断。但显然，由于安全边际弱化、供给压力尚未兑现，投资者短期在介入节奏上应更为谨慎。
中海转债：中报显示公司困境未改，下半年预计环比改善，但拐点不清晰。虽然该转债调整空间已经不大，但股性差，纯债替代的价值还不明显，我们仍建议投资者静候低吸机会。
国投、川投转债：中报业绩不佳，但符合预期，长期成长性是看点。其中，国投转债股性更强，短期有三季度业绩将环比大增、长期有高成长故事，仍看好其配置价值，投资者可以继续持券待涨为主。
我们对川投转债中期走势同样不悲观，且其下跌空间更为可控，建议投资者等待正股调整和供给冲击过程中的低吸机会。
中鼎转债：业绩符合预期，条款博弈不乐观，风险、机会并存。(完)
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--整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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