《交易视点》中国转债市场近期难有作为,宜低配中等待机会--中金

路透北京8月28日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，股市弱势震荡，供给压力虎视眈眈，资金面紧张，转债市场难有作为，投资者宜低配中等待机会。

从个券看，投资者短期在介入中行转债的节奏上应更为谨慎；中海转债则应静候低吸机会。 国投、川投转债虽中报业绩不佳，但符合预期，长期成长性是看点。

**策略观点**

我们维持近期判断，股市弱势震荡，供给压力虎视眈眈，资金面紧张，转债市场难有作为，投资者宜低配中等待机会，重点配置中行、重工、国投三只转债。待股市调整和供给冲击兑现给转债个券带来足够安全边际，再考虑逐步增持。

最近两周对市场冲击最大的仍在于供给担忧，尤其上周又有同仁堂转债过会，加上股市低迷和资金面紧张，转债市场估值出现明显压缩，大盘转债首当其冲。

此外，重工转债也无法幸免于市场整体估值的压缩，我们上周提示投资者短期不要过度乐观。且随着转股价修正实施在即，该转债对正股走势的敏感度越来越高。本周可能有三点影响该转债表现：新的转股价水平、转股价修正对正股的冲击幅度、中期业绩表现。

我们重申对其短期表现没有太高预期，但鉴于冲击成本和调整空间，仍建议以持有为主博弈进入转股期前后可能存在的促转股行情。

而新钢、中鼎回售压力增大，本周关注正股异动，新钢性价比更高。

**热点个券**

中行转债：中行中期业绩符合预期，但仍居行业低端。资本充足率提升对转债投资者而言，利弊参半。

正股已经呈现出类债券属性，有长期投资价值，但短期缺乏明显的上涨触发剂。对中行转债，正股长期低迷、转债供给压力、流动性冲击等风险点仍值得关注。

中行转债的价值在于具有安全边际的前提下博弈股市反弹和“微弱”的条款博弈机会。绝对价位上，暂时保持97元左右值得关注低吸机会的判断。但显然，由于安全边际弱化、供给压力尚未兑现，投资者短期在介入节奏上应更为谨慎。

中海转债：中报显示公司困境未改，下半年预计环比改善，但拐点不清晰。虽然该转债调整空间已经不大，但股性差，纯债替代的价值还不明显，我们仍建议投资者静候低吸机会。

国投、川投转债：中报业绩不佳，但符合预期，长期成长性是看点。其中，国投转债股性更强，短期有三季度业绩将环比大增、长期有高成长故事，仍看好其配置价值，投资者可以继续持券待涨为主。

我们对川投转债中期走势同样不悲观，且其下跌空间更为可控，建议投资者等待正股调整和供给冲击过程中的低吸机会。

中鼎转债：业绩符合预期，条款博弈不乐观，风险、机会并存。(完)

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