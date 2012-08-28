〔中国汇市〕人民币早盘微跌,消息面真空市场静待方向

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 人民币即期汇价随中间价微跌
* 欧元走势平平,令中间价欲振乏力
* 消息面真空,市场静待方向
路透上海8月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘微跌.欧元走势平平,亦令中间价欲振乏力.加之整体结、购汇需求均衡,市场在消息面真空中等待新的方向.
交易员表示,近期市场变现较前平稳,源于消息面较为真空,投资者未能觅得明确方向和形成明确心理预期,因此市场目前主要受交易盘主导.而中国实体产业活跃性减弱,汇价走势不明等原因也压制了企业结、购汇需求.
北京时间11:30,人民币兑美元即期报6.3577元,上日收报6.3568元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3411元,上日报6.3392元.
"最近都挺平静的,跟着中间价正常运行,主要由于客户结汇购汇都比较均衡.欧元今天也没怎么动,(人民币汇价)没有什么方向性可言,市场就在平静中等待新消息吧."上海一银行交易员称.
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4495/25,上日尾盘为6.4463.
北京时间11:47,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3615/55元,上一交易日尾盘报6.3600元.
东京汇市欧元周二在亚洲市场几无变动,持于本周低位附近;澳元触及五周新低,因中国经济放缓令人担忧.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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