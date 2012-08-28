〔中国汇市〕人民币早盘微跌,消息面真空市场静待方向

* 人民币即期汇价随中间价微跌

* 欧元走势平平,令中间价欲振乏力

* 消息面真空,市场静待方向

路透上海8月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘微跌.欧元走势平平,亦令中间价欲振乏力.加之整体结、购汇需求均衡,市场在消息面真空中等待新的方向.

交易员表示,近期市场变现较前平稳,源于消息面较为真空,投资者未能觅得明确方向和形成明确心理预期,因此市场目前主要受交易盘主导.而中国实体产业活跃性减弱,汇价走势不明等原因也压制了企业结、购汇需求.

北京时间11:30,人民币兑美元即期报6.3577元,上日收报6.3568元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3411元,上日报6.3392元.

"最近都挺平静的,跟着中间价正常运行,主要由于客户结汇购汇都比较均衡.欧元今天也没怎么动,(人民币汇价)没有什么方向性可言,市场就在平静中等待新消息吧."上海一银行交易员称.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4495/25,上日尾盘为6.4463.

北京时间11:47,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3615/55元,上一交易日尾盘报6.3600元.

东京汇市欧元周二在亚洲市场几无变动,持于本周低位附近;澳元触及五周新低,因中国经济放缓令人担忧.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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