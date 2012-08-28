〔中国债市动态〕现券短端收益率下行,资金成本明显回落刺激买需

路透北京8月28日电---中国银行间债市周二早盘短端收益率在买需推动下出现回落,因公开市场逆回购14天期中标利率小跌,带动二级市场资金成本下滑.不过此后进行的国开行五期"福娃债"增发招标结果基本均高于预期,令现券中长端稍现上行.

"今天有个比较特殊的情况,14天期逆回购中标利率较前次小幅回落,这带动久期半年的国债收益率下来约10个bp,"北京一银行交易员指出.

他并提到,当前市场中观望情绪更占上风."按理说资金松了一些,为什么没有撬动其他期限买盘的情绪呢?我觉得还是市场预期,未来央行调控资金利率还是高位运行的一个态势."

中国央行公开市场周二逆回购操作量缩至1,250亿元人民币,随着上周央行巨量逆回购注入流动性,资金面明显趋于缓和,逆回购亦随之平稳减量.而逆回购操作两个期限品种中,七年期仍持稳,14天期品种则小幅回落.市场人士指出,二级市场同期限回购利率回落较快,央行因此选择"随行就市".[CN/MMTCN]

中国银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天和14天品种明显回落,因公开市场14天逆回购中标利率下跌5个基点(bp)带动;隔夜品种则仍持稳在2.70%水平.[CN/CN]

而今日招标的国开行第28期至32期金融债的第四次增发债中标收益率多高于此前市场预期,新债招标结果令现券收益率稍有上行.上海一银行交易员称,(到目前)还没有很明显,三至七年上了1bp左右.

业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的五年固息债中标收益率为3.9637%,明显高于此前3.90%的市场预测均值;而同时发行的一年和三年期品种收益率分别为3.1094%和3.6699%.七年期和十年期则分别为4.0968%和4.2409%.[ID:nSB1747004]

长江证券资金运营部研究员熊德超认为,短期现券市场或维持一个震荡市,因从当前情况看,资金成本僵持难下,而且宽松货币政策预期频频落空,令市场难寻利好迹象.

二级市场上剩余期限约0.449年的固息国债120002券最新双边报价tCN120002=CFXM为2.5800%/2.5400%,上日末笔为2.6299%/2.6205%(完)