〔中国债市动态〕现券短端收益率下行,资金成本明显回落刺激买需

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---中国银行间债市周二早盘短端收益率在买需推动下出现回落,因公开市场逆回购14天期中标利率小跌,带动二级市场资金成本下滑.不过此后进行的国开行五期"福娃债"增发招标结果基本均高于预期,令现券中长端稍现上行.
"今天有个比较特殊的情况,14天期逆回购中标利率较前次小幅回落,这带动久期半年的国债收益率下来约10个bp,"北京一银行交易员指出.
他并提到,当前市场中观望情绪更占上风."按理说资金松了一些,为什么没有撬动其他期限买盘的情绪呢?我觉得还是市场预期,未来央行调控资金利率还是高位运行的一个态势."
中国央行公开市场周二逆回购操作量缩至1,250亿元人民币,随着上周央行巨量逆回购注入流动性,资金面明显趋于缓和,逆回购亦随之平稳减量.而逆回购操作两个期限品种中,七年期仍持稳,14天期品种则小幅回落.市场人士指出,二级市场同期限回购利率回落较快,央行因此选择"随行就市".[CN/MMTCN]
中国银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天和14天品种明显回落,因公开市场14天逆回购中标利率下跌5个基点(bp)带动;隔夜品种则仍持稳在2.70%水平.[CN/CN]
而今日招标的国开行第28期至32期金融债的第四次增发债中标收益率多高于此前市场预期,新债招标结果令现券收益率稍有上行.上海一银行交易员称,(到目前)还没有很明显,三至七年上了1bp左右.
业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的五年固息债中标收益率为3.9637%,明显高于此前3.90%的市场预测均值;而同时发行的一年和三年期品种收益率分别为3.1094%和3.6699%.七年期和十年期则分别为4.0968%和4.2409%.[ID:nSB1747004]
长江证券资金运营部研究员熊德超认为,短期现券市场或维持一个震荡市,因从当前情况看,资金成本僵持难下,而且宽松货币政策预期频频落空,令市场难寻利好迹象.
二级市场上剩余期限约0.449年的固息国债120002券最新双边报价tCN120002=CFXM为2.5800%/2.5400%,上日末笔为2.6299%/2.6205%(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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