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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 12:19 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格微涨,关注美联储主席贝南克讲话

路透新加坡8月28日电--美国10年期公债价格周二在亚洲市场小幅上升,但近期内涨势可能乏力.投资者等待美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将于本周稍晚发表的讲话.

10年期美国公债价格上涨约3/32,收益率(殖利率)US10YT=RR较周一纽约尾盘下跌1个基点至1.640%.

市场将密切关注周五贝南克在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上的讲话,从中寻找有关联储是否将在9月12-13日政策会议上宣布第三轮量化宽松(QE)措施的暗示.

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