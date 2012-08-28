〔新债招标〕中国国开行增发"福娃债"中标收益率走高,因需求偏弱(更新版)

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* 国开行增发"福娃债"收益率走高,五年以上中长债尤甚

* 除三年期外,其余各期新债认购倍率均创新低

* 供求矛盾持续存在,需求偏弱

路透北京8月28日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,新债供求矛盾持续存在,部分机构对国开债投资额度再度接近用满,致中标结果较预期走高,五年以上的中长债尤甚;除三年期外,其余各期新债认购倍率均创出各轮发行新低.

"本来以为(结果)能在二级估值附近的,结果需求特别弱,一年期结果算小超预期,10年期大超预期."北京一国有银行交易员称,"国开发行量大,各家组合里他们的债占比都较高.据我所知,有些家(投资额度)快到顶了,这期不投了."

他进一步分析了五年期走弱的原因,这个久期在部分机构投资者看来不算长也不算短,期限比较尴尬,需求也就一般.

至于三年期新债需求尚可的表现,昨日华中地区一券商交易员即有给出投标动机,近期中短债收益率调整幅度比较大,市场企稳后,中短债的下行概率将大于长期债.若干受访机构人士也仅参与了中短债投标,也佐证了这一点.

但总体来讲,本轮增发"福娃债"机构需求确实很一般,一些券商类承销机构"颗粒无收".

具体增发结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

中标收益率 3.1094% *3.6699% 3.9637% *4.0968% 4.2409%

预期均值 (3.09%) (3.65%) (3.90%) (4.06%) (4.15%)

前次增发收益率 2.9978% 3.4990% 3.8378% *3.9993% 4.1287%

(8月14日)

两次收益率点差 +11.16 +17.09 +12.59 +9.75 +11.22

(基点bp)

注:*三年和七年均为加权收益率,今日两期边际中标收益率分别为3.6958%和4.1167%. 0#IFSDYBMK=

第四次增发投标倍数 1.26 1.61 1.10 2.10 1.14

第三次增发投标倍数 2.41 1.43 1.85 2.33 1.51

第二次增发投标倍数 1.52 1.56 1.57 2.38 1.66

第一次增发投标倍数 2.13 1.84 1.79 2.12 2.00

首次投标倍数 2.16 1.88 2.03 3.04 2.80

银行间债市固定利率国开行金融债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为3.1329%、3.6621%、3.9108、4.1108%和4.1601%.

国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一/三/五/七/10年均不超60亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%

招标方式 一、五、10年期单一价格(荷兰式)

三、七年期多种价格(美国式)

缴款日 9月3日

起息日 7月9日

分销期 8月29日-9月3日

上市日 一年期为9月5日;三至10年期为9月7日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------(完)