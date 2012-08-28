〔全球商品〕大宗商品价格不断上涨的时代已结束--五矿资源

路透墨尔本8月28日电---中资矿业集团--五矿资源(1208.HK)周二表示,矿产类大宗商品价格不断上涨的时代已结束,市场正经历一波明显的调整.

中国五矿集团旗下的五矿资源拥有一系列矿产开发资源,其中包括全球第三大锌矿--澳洲Century锌矿.

今年稍早,五矿资源还以13亿美元收购了专注于非洲的铜矿商Anvil Mining.五矿资源此前还表示,正在寻求以多达70亿美元的规模,收购更多铜、锌和镍矿资源,尤其是中非铜矿带的资源.

五矿资源本周修改了公司名称,并将于周三公布半年报.(完)