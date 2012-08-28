〔全球商品〕大宗商品价格不断上涨的时代已结束--五矿资源

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透墨尔本8月28日电---中资矿业集团--五矿资源(1208.HK)周二表示,矿产类大宗商品价格不断上涨的时代已结束,市场正经历一波明显的调整.
中国五矿集团旗下的五矿资源拥有一系列矿产开发资源,其中包括全球第三大锌矿--澳洲Century锌矿.
今年稍早,五矿资源还以13亿美元收购了专注于非洲的铜矿商Anvil Mining.五矿资源此前还表示,正在寻求以多达70亿美元的规模,收购更多铜、锌和镍矿资源,尤其是中非铜矿带的资源.
五矿资源本周修改了公司名称,并将于周三公布半年报.(完)
--编译 丁琦;审校 于春红
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。