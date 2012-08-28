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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 12:40 BJT

〔东京汇市〕欧元下滑而日圆全线上涨,投资者削减风险货币多仓＝2

澳元兑美元和日圆均触及一个月低位,投资者担心中国经济放缓程度及其对澳洲矿业的冲击.

分析师表示,欧元从上周所及七周高位进一步滑落,上个月末因冀望欧洲央行采取行动而引发的欧元反弹走势可能正丧失动能.

"之前是欧洲央行的讲话带来希望,投资者因此买入欧元.但除非市场很快看到有相应的行动,否则涨势将会失去动能,"三菱东京日联银行首席外汇策略师Minori Uchida表示.

欧元兑美元EUR=跌0.2%,报1.2474美元,较上周四触及的七周高位1.2590美元低逾1美分.

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