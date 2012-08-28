〔路透基点〕黑石集团和顶新国际寻求贷款为购买一上海地产融资-RLPC

路透香港8月28日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,黑石集团(百仕通)和台湾方便面业者兼味精制造商顶新国际集团寻求2.82亿美元五年期贷款,为购买上海一商业地产融资.

消息人士透露,黑石集团和顶新国际集团的合资企业拟斥资约27亿元人民币(4.25亿美元)购买华敏帝豪大厦的办公楼.华敏帝豪大厦是上海北京西路的新商业大厦,由华敏集团开发.

消息人士称,国泰世华银行正在协调银团组建工作,该定期贷款包括500万美元境内部分和2.77亿美元境外部分.

据消息人士表示,银行受邀参与境外贷款部分,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425个基点.

了解交易情况的消息人士称,对该子弹式境外贷款承贷4,000万美元或以上的银行,将获得250个基点的费用,享有委托主办行和额度分配行头衔;承贷2,000万美元的银行,将获得150个基点的费用.

据华敏集团网站显示,华敏帝豪大厦总共有68层,其中第6至33层为甲级写字楼.大厦中还包括上海索菲特酒店.(完)