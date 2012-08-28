〔路透基点〕黑石集团和顶新国际寻求贷款为购买一上海地产融资-RLPC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港8月28日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,黑石集团(百仕通)和台湾方便面业者兼味精制造商顶新国际集团寻求2.82亿美元五年期贷款,为购买上海一商业地产融资.
消息人士透露,黑石集团和顶新国际集团的合资企业拟斥资约27亿元人民币(4.25亿美元)购买华敏帝豪大厦的办公楼.华敏帝豪大厦是上海北京西路的新商业大厦,由华敏集团开发.
消息人士称,国泰世华银行正在协调银团组建工作,该定期贷款包括500万美元境内部分和2.77亿美元境外部分.
据消息人士表示,银行受邀参与境外贷款部分,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425个基点.
了解交易情况的消息人士称,对该子弹式境外贷款承贷4,000万美元或以上的银行,将获得250个基点的费用,享有委托主办行和额度分配行头衔;承贷2,000万美元的银行,将获得150个基点的费用.
据华敏集团网站显示,华敏帝豪大厦总共有68层,其中第6至33层为甲级写字楼.大厦中还包括上海索菲特酒店.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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