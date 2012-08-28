《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国铝业 150 40 9 8/29簿记建档 建设银行 AAA 8/30 8/31 (601600.SS)(2600.HK) 民生银行 ============================================================================================= *中国航空 100 20 9 8/29簿记建档 建设银行 AAA 8/30 8/31 工业集团 招商银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *陕西煤业 35 35 12 9/4簿记建档 国开行 AAA 9/5 9/6 化工集团 工商银行 ============================================================================================= 鞍钢股份 60 30 12 8/29簿记建档 建设银行 AAA 8/30 8/31 (0347.HK)(000898.SZ) ============================================================================================= 南京禄口机场 11 11 12 8/29簿记建档 南京银行 AA+ 8/30 8/31 ============================================================================================= 湖南高速公路 24 9 12 8/29簿记建档 兴业银行 AA+ 8/30 8/31 建设开发总公司 进出口行 ============================================================================================= 国电集团 75 75 12 8/30簿记建档 农业银行 AAA 8/31 9/3 招商银行 ============================================================================================= 福建交通 5 5 12 8/30簿记建档 中信银行 AA 8/31 9/3 运输集团 ============================================================================================= 中铁十五局集团 5 2.5 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA 8/31 9/3 ============================================================================================= 南天信息 4 2 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA- 8/31 9/3 (000948.SZ) ============================================================================================= 新海宜 3 1 12 8/30簿记建档 建设银行 A+ 8/31 9/3 (002089.SZ) ============================================================================================= 江苏京沪高速 15 5 12 8/30簿记建档 光大银行 AA+ 8/31 9/3 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *北京基础 40 20 5 9/4簿记建档 工商银行 AAA 9/5 9/6 设施投资公司 北京银行 ============================================================================================= *无锡广电 5 2 5 9/4簿记建档 民生银行 AA 9/5 9/6 发展公司 ============================================================================================= *广东广晟 20 20 5 9/4簿记建档 光大银行 AAA 9/5 9/6 资产经营公司 ============================================================================================= *福建交通 4.4 4.4 3 9/4簿记建档 中信银行 AA 9/6 9/7 运输集团 ============================================================================================= 华能集团 30 15 10 8/29簿记建档 光大银行 AAA 8/30 8/31 交通银行 ============================================================================================= 中国化工集团 25 25 5 8/29簿记建档 进出口行 AAA 8/31 9/3 中国银行 ============================================================================================= 红星美凯龙 15 6 3 8/30簿记建档 工商银行 AA 8/31 9/3 家居集团 ============================================================================================= 山东招金集团 7 7 3 8/30簿记建档 建设银行 AA+ 8/31 9/3 中国银行 ============================================================================================= 中国节能 18 18 5 8/31簿记建档 民生银行 AAA 9/4 9/5 环保集团 ============================================================================================= 厦门建发集团 9 9 5 8/31簿记建档 光大银行 AA+ 9/3 9/4 ============================================================================================= 滨化股份 15 7 5 9/4簿记建档 招商银行 AA 9/5 9/6 (601678.SS) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。