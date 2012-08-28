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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 18:09 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*中国铝业      150        40      9    8/29簿记建档  建设银行     AAA        8/30      8/31
(601600.SS)(2600.HK)                                 民生银行
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*中国航空      100        20      9    8/29簿记建档  建设银行     AAA        8/30      8/31
 工业集团                                            招商银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                        (缴款日)
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*陕西煤业       35        35      12    9/4簿记建档     国开行      AAA       9/5       9/6
 化工集团                                               工商银行
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鞍钢股份        60        30      12    8/29簿记建档    建设银行    AAA       8/30      8/31
(0347.HK)(000898.SZ)
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南京禄口机场    11        11      12    8/29簿记建档    南京银行    AA+       8/30      8/31
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湖南高速公路    24         9      12    8/29簿记建档    兴业银行    AA+       8/30      8/31
建设开发总公司                                          进出口行
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国电集团        75        75      12    8/30簿记建档    农业银行    AAA       8/31      9/3 
                                                        招商银行 
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福建交通         5         5      12    8/30簿记建档    中信银行    AA        8/31      9/3
运输集团
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中铁十五局集团   5       2.5      12    8/30簿记建档    兴业银行    AA        8/31      9/3
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南天信息         4         2      12    8/30簿记建档    兴业银行    AA-       8/31      9/3
(000948.SZ)
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新海宜           3         1      12    8/30簿记建档    建设银行    A+        8/31      9/3
(002089.SZ)
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江苏京沪高速    15         5      12    8/30簿记建档   光大银行     AA+       8/31      9/3
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
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*北京基础      40       20       5     9/4簿记建档     工商银行     AAA      9/5        9/6
设施投资公司                                           北京银行
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*无锡广电       5        2       5     9/4簿记建档     民生银行      AA      9/5        9/6   
 发展公司
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*广东广晟      20       20       5     9/4簿记建档     光大银行     AAA      9/5        9/6
资产经营公司
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*福建交通      4.4     4.4       3     9/4簿记建档     中信银行      AA      9/6        9/7
 运输集团
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华能集团       30       15      10     8/29簿记建档    光大银行     AAA      8/30       8/31
                                                       交通银行
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中国化工集团   25       25       5     8/29簿记建档    进出口行     AAA      8/31       9/3         
                                                       中国银行
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红星美凯龙     15        6       3     8/30簿记建档    工商银行     AA       8/31       9/3
家居集团
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山东招金集团    7        7       3     8/30簿记建档    建设银行     AA+      8/31       9/3
                                                       中国银行
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中国节能       18       18       5     8/31簿记建档    民生银行     AAA      9/4        9/5
环保集团
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厦门建发集团    9        9       5     8/31簿记建档    光大银行     AA+      9/3        9/4
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滨化股份       15        7       5     9/4簿记建档     招商银行     AA       9/5        9/6
(601678.SS)
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 曹巍浩

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