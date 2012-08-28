〔欧股业绩〕法国农业信贷银行利润骤降,继续讨论出售希腊Emporiki

路透巴黎8月28日电---法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)公布,第二季净利大幅减少67%,因针对所持意大利银行Intesa Sanpaolo(ISP.MI)股份进行了4.27亿欧元(5.34亿美元)的减记,同时旗下希腊Emporiki分支再次拖累业绩.

农业信贷银行周二称,正继续与欧盟执委会和希腊当局协商可能出售Emporiki的事宜,但尚未与任何买家进入深层谈判阶段.Emporiki已成为拖累该行估值的重大因素.

农业信贷银行近来持续抛售从贷款到业务部门等多种资产,淡出此前并不顺利的大举扩张,回到法国零售银行业务的立足根本.

该行称,在提高核心一级资本金比例上已有更多进展,但未披露根据巴塞尔协议III,目前其该比例处在什么水平.(完)