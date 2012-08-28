〔欧股业绩〕法国农业信贷银行利润骤降,继续讨论出售希腊Emporiki

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透巴黎8月28日电---法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)公布,第二季净利大幅减少67%,因针对所持意大利银行Intesa Sanpaolo(ISP.MI)股份进行了4.27亿欧元(5.34亿美元)的减记,同时旗下希腊Emporiki分支再次拖累业绩.
农业信贷银行周二称,正继续与欧盟执委会和希腊当局协商可能出售Emporiki的事宜,但尚未与任何买家进入深层谈判阶段.Emporiki已成为拖累该行估值的重大因素.
农业信贷银行近来持续抛售从贷款到业务部门等多种资产,淡出此前并不顺利的大举扩张,回到法国零售银行业务的立足根本.
该行称,在提高核心一级资本金比例上已有更多进展,但未披露根据巴塞尔协议III,目前其该比例处在什么水平.(完)
--编译 隋芬;审校 张若琪
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。