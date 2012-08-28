〔亚洲橡胶〕泰国政府否决再支出150亿泰铢来干预市场的计划--农业官员

路透曼谷8月28日电---泰国农业部副部长Nattawut Saikuar周二称,政府已否决另外支出150亿泰铢(4.8亿美元)来干预橡胶市场的计划,但将评估情势,以视是否有必要进一步购买以支撑胶价.

"先前的150亿泰铢预算还剩下20亿.我们将先动用这些余款.然后,一个特别橡胶委员会将考虑下一步应采取什么行动,因为情形或许有变."Nattawut Saikuar在内阁会议后告诉记者.

Nattawut在8月21日曾宣布加强购买的计画.[ID:nSB1735444](完)