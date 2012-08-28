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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 13:42 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元下滑,市场静待本周稍晚的全球央行总裁会议

路透苏黎世8月28日电---瑞郎兑美元周二追随欧元下跌,因全球央行总裁本周稍晚在美国召开会议之前,投资者削减了风险仓位.

欧元此前曾受美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的政策会议记录支撑.该会议记录增强了美联储可能在下月开始推出新一轮刺激举措的憧憬.

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