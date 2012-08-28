台风布拉万吹袭韩国掀翻两艘中国渔船,致4死12人失踪

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译)
路透首尔8月28日电---台风“布拉万”（Bolaven）周二吹袭韩国西海岸，每小时风速最高达170公里，两艘中国渔船被台风打翻，造成四人死亡，十二人失踪。
“布拉万”预计最终会于周二晚些时候在朝鲜登陆，将令该国本就因洪水肆虐受损的农田再遭损失。
“布拉万”已掠过黄海，在济州岛南部及朝鲜半岛沿海地区带来强降雨，当地应急部门及炼油厂报告所受损失不严重。
韩国应急部门称，有渔船在济州岛南岸附近海域被台风打翻，海岸警卫队的搜救人员救出13名幸存的中国渔民，打捞到四具尸体，并仍在搜救另外12名失踪的渔民。
受台风影响，韩国首都及南部地区的学校周二停课一天，金融市场、工业和能源设施、政府服务部门仍照常运营。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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