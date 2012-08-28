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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 13:53 BJT

〔台湾股市〕收低1.42%,富士康财报不佳拖累鸿海大跌3.8%

路透台北8月28日电---台湾股市周二收低1.42%,苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)大跌3.8%,因旗下富士康录得最差上半年业绩.

加权股价指数.TWII收低106.28点至7,361.94点,光电类指数.TOPI和其他电子类股.TEOI均收低逾3%.

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