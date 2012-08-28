《汇市简讯》美元/马币等待进入伦敦时段后的下一波涨势

0541 GMT * 美元兑马币(林吉特)受到出口商与石油商在3.1250的卖单压制 * 但基本人气仍偏多,等待伦敦市场新指引 * 市场将瞄准突破100日移动均线位置3.1270 * 若突破此处,有望上看3.1500 * 美元最新报3.1220-3.1230马币,无本金交割远期外汇(NDF)报3.1260-3.1290.(完) --编译 隋芬;审校 张明钧 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=