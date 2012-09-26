〔路透调查〕中国9月官方制造业PMI料升向分水岭,显示经济低位走稳

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
* 公布项: 中国9月官方制造业PMI
* 公布时间: 10月1日(周一) 约9:00
* 路透预估中值: 49.8
预估区间: 49.2 ~ 51.0 ( 14家受访机构)
* 历史数据: 8月--49.2; 7月--50.1; 6月--50.2; 5月--50.4
重点关注:
接受路透调查的14位分析师预估中值显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料将微升至荣枯分水岭附近,显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋于平稳.
进入三季度,前两月通胀虽持于低位,但生产、消费、外贸等宏观经济数据多逊于预期,加剧了对经济前景的担忧,分析人士多认为,三季度中国经济仍将在底部徘徊,而随着包括加速投资、稳定外贸等"稳增长"政策逐步显效,四季度经济或有所回暖.
申银万国首席宏观分析师李慧勇预计,9月制造业PMI相对乐观,一方面是受季节性因素影响,另一方面,工程机械、有色金属、铁路货运等微观信号也显示经济已有筑底迹象,申万对9月PMI的预估值为50.
稍早公布的汇丰9月中国制造业PMI初值亦微幅回升至47.8,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.[ID:nSB1787428]
中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.而近期"稳增长"政策继续发力,国家发改委9月短短两天即批复逾万亿投资项目,包括城轨规划和项目、公路建设项目、市政类项目等;而在8月不佳的经济数据发布后,包括加快出口退税等稳定外贸的政策随即出炉.
中国国务院总理温家宝9月在达沃斯论坛上表示,中国经济增长在预定的目标区间之内,并已呈现缓中趋稳的态势.随着近期密集政策进一步发挥效果,中国经济有望进一步趋稳.[ID:nSB8563675]
以下是各机构给出的9月官方PMI预估详情:
澳新银行 49.2
BBVA 50.6
中金 51.0
东兴证券 49.7
Forecast PTE 50.0
国泰君安 49.8
兴业银行 49.8
ING金融市场 50.5
摩根大通 49.6
野村证券 49.8
国海证券 49.5
上海证券 49.5
申银万国 50.0
浙商证券 49.8
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中值 49.8
8月数据 49.2(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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