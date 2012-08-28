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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 14:17 BJT

《汇市简讯》澳元/美元一直走坚至亚洲尾盘,股市和期权买盘提供支撑

0557GMT * 目前澳元看似已经度过了下行压力的考验 * 沪综指表现强劲,目前上涨1.1%,盘中升幅一度达1.4%,提振市场人气 * 期权引发的买盘亦支撑澳元/美元的走势 * 轧空行情或延续至接近1.0400的汇价水准.(完) --编译 兰秀娟;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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