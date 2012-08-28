〔澳新汇市〕澳元和新西兰元回落,受累于全球经济成长忧虑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透惠灵顿/悉尼8月28日电---澳元和新西兰元周二在数周低位附近徘徊,受全球经济成长忧虑拖累,投资者关注美国和欧洲决策者是否会采取具体行动.
澳元兑美元AUD=D4和日圆均跌至一个月低位,受日本卖盘拖累.澳元兑美元一度跌至1.0345美元,为7月底以来最低,最新报1.0360美元.
"澳元交投活跃,其中多头投机性仓位较多,"RBC Capital Markets资深外汇策略师Sue Trinh称.
自澳元兑美元在8月初触及近五个月高位以来,已回落超过2%.澳元兑美元下跌,部分受累于欧元兑澳元大幅修正.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。