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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 14:10 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元回落,受累于全球经济成长忧虑

路透惠灵顿/悉尼8月28日电---澳元和新西兰元周二在数周低位附近徘徊,受全球经济成长忧虑拖累,投资者关注美国和欧洲决策者是否会采取具体行动.

澳元兑美元AUD=D4和日圆均跌至一个月低位,受日本卖盘拖累.澳元兑美元一度跌至1.0345美元,为7月底以来最低,最新报1.0360美元.

"澳元交投活跃,其中多头投机性仓位较多,"RBC Capital Markets资深外汇策略师Sue Trinh称.

自澳元兑美元在8月初触及近五个月高位以来,已回落超过2%.澳元兑美元下跌,部分受累于欧元兑澳元大幅修正.

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