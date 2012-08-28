前NBA球星姚明呼吁中国增加校园体育投资

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译)
路透8月28日电---前美国NBA全明星球员姚明呼吁中国教育部门增加基层学校体育投资，称中国需要为此做大量工作，以防止学校体育陷入更加落后的状况。
“我国学校体育发展现在已经停滞，”姚明向中国日报表示，“我们应该重新开始，不能仅满足于保持（学生）身体健康的功能。”
姚基金启动的全新公益项目“2012姚基金希望小学篮球季”日前落幕，他自己在推动校园体育建设方面付出了很多努力。
根据中国日报，上述姚基金项目惠及全国17个城市45所希望学校的约2.7万名学生，涵盖体育设施和篮球教练。
姚明表示，“中国学校体育活动发展水平仍很低，在校园生活中，体育的重要性仍大大落后于文化课学习。”
“校园体育应该发挥比现在更大的作用，学生参加体育活动能够变得更自信、更快乐。”
中国学生背负着高考的压力，多数高中在高考前都放弃体育课。（完）
编译：王凤昌 发稿:王燕焜
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