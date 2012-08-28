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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 14:20 BJT

〔韩国股市〕小幅收跌,投资者静待杰克森霍尔研讨会

路透首尔8月28日电---韩国股市周二小跌,投资者静待央行官员和经济学家本周稍晚在美国怀俄明州杰克森霍尔的会议,以觅得关于进一步刺激计划的线索.

权重股三星电子(005930.KS)上涨1.3%,部分收复在输掉与苹果(AAPL.O)专利官司后的跌幅.三星昨日重挫7.5%,市值缩水120亿美元.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11微跌0.08%至1,916.33点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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