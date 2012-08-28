独家：埃及新总统走上国际大舞台寻求“平衡”外交

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译)
路透开罗8月28日电---埃及新总统穆尔西（Mohamed Mursi）周一表示，他将寻求“平衡的”外交政策，让以色列放心其和平条约的安全性，又暗示会对伊朗采取新的态度，同时还呼吁叙利亚总统阿萨德下台。
穆尔西6月当选埃及总统，并在本月解除军方高官职务巩固了其权力，他正寻求投身于更大的世界舞台，将在近期相继出访伊朗和中国，这将是埃及领导人30年来首次访问伊朗。
“埃及现在是一个平民国家……一个民族国家，以及一个民主、宪政和现代化国家，”他对路透表示。这是他就任以来首次接受国际新闻机构采访。
“所有国家之间的国际关系都是开放的，所有关系的基础也都是平衡的。我们不会反对任何国家，但会寻求实现我们自己的利益，”他在总统官邸充满自信地说。
穆尔西对平衡的强调意味着，他正寻求削减该地区明显的亲美角色，但同时也会努力让传统盟友感到安心。
他暗示，埃及邻国没必要对埃及最近在西奈半岛（Sinai Peninsula）的军事行动感到担忧，但并未明确提到以色列。此前，埃及西奈半岛一处边检站遭到武装分子袭击，造成16名守卫死亡。
“埃及在自己的领土上扮演一种很正常的角色，没有威胁任何国家，国际和地区国家根本无需担忧埃及的安全力量，” 他说。他指的是向西奈半岛增援的警力、部队和其他安全力量。
穆尔西还在采访中强烈呼吁阿萨德下台，这暗示他对在地区事务中扮演高调角色感到舒适。
他本周将赴伊朗参加不结盟运动峰会，将是1979年伊斯兰革命以来首位出访伊朗的埃及领导人。
当被问及是否看到来自伊朗的威胁时，他说：“我们认为，该地区所有国家都需要稳定与和平共存。这无法由战争实现，只能通过政治努力和该地区国家之间的特殊关系才能获得。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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