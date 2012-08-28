〔欧元债市〕德债期货盘初小涨,欧洲央行下一步行动存在不确定性

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦8月28日电---德国公债期货周二盘初小涨,因投资者对欧洲央行会推出怎样的购债计划、以及美国是否将很快推出进一步货币刺激措施感到不确定.
意大利将标售多达37.5亿欧元的两年期零息债券和通胀保值债券.
若标债结果理想,或增加本周余下时间的市场冒险意愿.但周四多达65亿欧元的五年期和10年期公债标售,则将构成对人气的重要考验.
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。