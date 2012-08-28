版本:
中国
债券 | 2012年 8月 28日 星期二 14:17 BJT

〔欧元债市〕德债期货盘初小涨,欧洲央行下一步行动存在不确定性

路透伦敦8月28日电---德国公债期货周二盘初小涨,因投资者对欧洲央行会推出怎样的购债计划、以及美国是否将很快推出进一步货币刺激措施感到不确定.

意大利将标售多达37.5亿欧元的两年期零息债券和通胀保值债券.

若标债结果理想,或增加本周余下时间的市场冒险意愿.但周四多达65亿欧元的五年期和10年期公债标售,则将构成对人气的重要考验.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐