〔欧元债市〕德债期货盘初小涨,欧洲央行下一步行动存在不确定性

路透伦敦8月28日电---德国公债期货周二盘初小涨,因投资者对欧洲央行会推出怎样的购债计划、以及美国是否将很快推出进一步货币刺激措施感到不确定.

若标债结果理想,或增加本周余下时间的市场冒险意愿.但周四多达65亿欧元的五年期和10年期公债标售,则将构成对人气的重要考验.