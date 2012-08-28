IBM将推出新版大型主机

(本文由路透中文网编译)

路透波士顿8月28日电---IBM (IBM.N)将在周二推出新版大型主机，其中增加了最新的安全和数据分析功能。IBM正竭力遏制在疲软的高端商务机市场的下滑态势。

IBM是大型主机的主要供应商，最新大型机搭载IBM自行设计的微处理器，起步价约为100万美元。IBM的主要竞争对手是来自惠普(HPQ.N)和甲骨文ORCL.O的高端服务器。

IBM称公司在开发升级版机型时投入逾10亿美元，并将重点放在提升计算水平、容量和功能上。

分析人士称，现有客户很可能喜欢这些新的卖点。但他们也警告称，IBM很难赢得新客户，因多数企业倾向于更便宜的技术，而这些较便宜的技术普遍被认为足以实现那些最重要的任务。

技术研究公司Pund-IT的分析师Charles King表示：“IBM将越来越难拓展大型机的新客户和新机会。”

IBM的官员表示，公司在全球有众多大型主机客户，但拒绝透露这些客户的名字。

市场研究公司Gartner预计大型主机今年在全球的年销售额将下滑，且这种下滑趋势将延续至2016年，过去五年的销售额总计下滑14%，跌至约47亿美元。（完）