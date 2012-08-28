IBM将推出新版大型主机

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译)
路透波士顿8月28日电---IBM (IBM.N)将在周二推出新版大型主机，其中增加了最新的安全和数据分析功能。IBM正竭力遏制在疲软的高端商务机市场的下滑态势。
IBM是大型主机的主要供应商，最新大型机搭载IBM自行设计的微处理器，起步价约为100万美元。IBM的主要竞争对手是来自惠普(HPQ.N)和甲骨文ORCL.O的高端服务器。
IBM称公司在开发升级版机型时投入逾10亿美元，并将重点放在提升计算水平、容量和功能上。
分析人士称，现有客户很可能喜欢这些新的卖点。但他们也警告称，IBM很难赢得新客户，因多数企业倾向于更便宜的技术，而这些较便宜的技术普遍被认为足以实现那些最重要的任务。
技术研究公司Pund-IT的分析师Charles King表示：“IBM将越来越难拓展大型机的新客户和新机会。”
IBM的官员表示，公司在全球有众多大型主机客户，但拒绝透露这些客户的名字。
市场研究公司Gartner预计大型主机今年在全球的年销售额将下滑，且这种下滑趋势将延续至2016年，过去五年的销售额总计下滑14%，跌至约47亿美元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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