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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 14:23 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元上涨,澳元同时走强

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* 在澳元走强之际,新西兰元/美元升向当日高位0.8088美元,最新报0.8080

* 沪综指目前涨1.1%,似乎对新西兰元构成支撑,该指数最多上涨1.4%

* 日圆交叉盘削减跌幅提供了支撑,新西兰元/日圆目前跌0.27%,此前最多跌0.60%.(完) 

--编译 于春红;审校 戴素萍

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