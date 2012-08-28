〔中国债市〕人民币利率互换整体下行,受逆回购中标利率走低带动

路透上海8月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周二整体下行,今日公开市场14天期逆回购中标利率走低,拉低二级市场回购利率,IRS亦跟随下滑.

交易员认为,短期IRS走向仍主要受资金面牵制,流动性若继续趋暖有助于货币市场利率回落,IRS也还有小幅向下的空间.

"七天回购(利率)开的很低,一年的(IRS)下来差不多4个点,"上海一银行交易员称.

他认为,月末资金需求高峰基本结束,货币市场利率短期内上行压力有限,不过下个月面临季末,市场资金压力可能卷土重来,届时IRS走势恐还将面临扰动.

银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天和14天品种明显回落,因公开市场14天逆回购中标利率下跌5个基点(bp)带动;隔夜品种则仍持稳在2.70%水平.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.2714/ 3.3814 3.0358/ 3.1292 3.0150/ 3.1133 3.0350/ 3.1350 3.0433/ 3.2917

周一 3.3286/ 3.4429 3.0742/ 3.1675 3.0550/ 3.1500 3.0633/ 3.1617 3.0733/ 3.3283

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变动-0.0572/-0.0615 -0.0384/-0.0383 -0.0400/-0.0367 -0.0283/-0.0267 -0.0300/-0.0366

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)