〔中国债市〕人民币利率互换整体下行,受逆回购中标利率走低带动

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海8月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周二整体下行,今日公开市场14天期逆回购中标利率走低,拉低二级市场回购利率,IRS亦跟随下滑.
交易员认为,短期IRS走向仍主要受资金面牵制,流动性若继续趋暖有助于货币市场利率回落,IRS也还有小幅向下的空间.
"七天回购(利率)开的很低,一年的(IRS)下来差不多4个点,"上海一银行交易员称.
他认为,月末资金需求高峰基本结束,货币市场利率短期内上行压力有限,不过下个月面临季末,市场资金压力可能卷土重来,届时IRS走势恐还将面临扰动.
银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天和14天品种明显回落,因公开市场14天逆回购中标利率下跌5个基点(bp)带动;隔夜品种则仍持稳在2.70%水平.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.2714/ 3.3814 3.0358/ 3.1292 3.0150/ 3.1133 3.0350/ 3.1350 3.0433/ 3.2917
周一 3.3286/ 3.4429 3.0742/ 3.1675 3.0550/ 3.1500 3.0633/ 3.1617 3.0733/ 3.3283
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变动-0.0572/-0.0615 -0.0384/-0.0383 -0.0400/-0.0367 -0.0283/-0.0267 -0.0300/-0.0366
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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