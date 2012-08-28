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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 15:17 BJT

〔韩国央行〕7月会议以5:1的表决结果通过降息--会议记录

路透首尔8月28日电---周二公布的会议记录显示,韩国央行上月以5-1的表决结果通过降息,大多数货币政策委员都认为,经济丧失动能的速度很快,而通胀则正在放缓.

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