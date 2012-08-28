〔中国股市〕沪综指受钢铁石油等蓝筹股带动缩量收升,短线料仍将寻底

路透北京8月28日电---中国股市沪综指周二缩量小幅收升.宝钢股份(600019.SS)打响蓝筹回购"第一枪"股票封住涨停刺激钢铁板块上涨,投资者并押注其他蓝筹股有类似回购举措,大盘在石油银行类股带领下出现反弹.

不过分析人士认为,市场整体悲观情绪不改,成交仍显低迷,众多股票调整不到位,大的趋势来看指数没有到底,短期仍下看2,000点整数关.

沪综指.SSEC收报2,073.154点,涨17.446点,或0.85%.今日沪市A股成交金额420亿元人民币,上日为478亿元.

浙商证券分析师王伟俊表示,市场也是在搏中石油和中石化"两桶油"或者其他蓝筹股也出手回购股票,不过猜测可能性不大.后期来看大盘仍然悲观,很多股票都还没有跌到位,政策面资金面也缺乏利好.

"新股预披露暂停但证监会没有明确表态,央行没有大动作,增量资金又不大,加上业绩不好,估值又起不来,这种反弹很难持续."他表示.

宝钢股份以涨停作收.在中国股市创下三年半来新低后,该公司宣布拟投入至多50亿元回购公司股票.[ID:nSB1746824]受此刺激,多支蓝筹股亦上涨,中国石油(601857.SS)收升2.05%,中国石化(600028.SS)更是劲扬5.41%.

沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,249.8点,下滑0.18%,成交量为323,496手.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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