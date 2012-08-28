〔中国股市〕沪综指受钢铁石油等蓝筹股带动缩量收升,短线料仍将寻底

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---中国股市沪综指周二缩量小幅收升.宝钢股份(600019.SS)打响蓝筹回购"第一枪"股票封住涨停刺激钢铁板块上涨,投资者并押注其他蓝筹股有类似回购举措,大盘在石油银行类股带领下出现反弹.
不过分析人士认为,市场整体悲观情绪不改,成交仍显低迷,众多股票调整不到位,大的趋势来看指数没有到底,短期仍下看2,000点整数关.
沪综指.SSEC收报2,073.154点,涨17.446点,或0.85%.今日沪市A股成交金额420亿元人民币,上日为478亿元.
浙商证券分析师王伟俊表示,市场也是在搏中石油和中石化"两桶油"或者其他蓝筹股也出手回购股票,不过猜测可能性不大.后期来看大盘仍然悲观,很多股票都还没有跌到位,政策面资金面也缺乏利好.
"新股预披露暂停但证监会没有明确表态,央行没有大动作,增量资金又不大,加上业绩不好,估值又起不来,这种反弹很难持续."他表示.
宝钢股份以涨停作收.在中国股市创下三年半来新低后,该公司宣布拟投入至多50亿元回购公司股票.[ID:nSB1746824]受此刺激,多支蓝筹股亦上涨,中国石油(601857.SS)收升2.05%,中国石化(600028.SS)更是劲扬5.41%.
沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,249.8点,下滑0.18%,成交量为323,496手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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