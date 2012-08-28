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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 15:15 BJT

〔西班牙经济〕第二季GDP终值较前季下滑0.4%,较上年同期萎缩1.3%

路透马德里8月28日电---西班牙周二公布的官方数据显示,西班牙第二季国内生产总值(GDP)终值确认为较前季下滑0.4%,符合预估.该国第一季GDP为萎缩0.3%.

第二季GDP较上年同期萎缩1.3%,逊于预期的萎缩1.0%,也逊于第一季修正后的萎缩0.6%.(完)

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--编译 梁睿雪;审校 于春红

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