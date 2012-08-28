〔全球经济〕日本央行副总裁称各大央行仍有非传统刺激措施空间

路透东京8月28日电---日本央行副总裁西村清彦表示,全球金融危机时期,包括日本在内的发达国家央行已用尽了传统的货币政策选项,不过仍有采取非常规措施刺激增长的空间.

西村清彦表示,诸如老龄化等结构性问题,及雷曼兄弟破产后资产负债表的急剧调整,意味着低趋势增速将持续一段时期,并使得发达经济体更容易受突发性下行冲击的影响.

"各大央行正面临巨大的挑战,尤其是发达经济体的央行,"他土耳其央行周一举办的一次会议上表示.