〔全球经济〕日本央行副总裁称各大央行仍有非传统刺激措施空间

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京8月28日电---日本央行副总裁西村清彦表示,全球金融危机时期,包括日本在内的发达国家央行已用尽了传统的货币政策选项,不过仍有采取非常规措施刺激增长的空间.
西村清彦表示,诸如老龄化等结构性问题,及雷曼兄弟破产后资产负债表的急剧调整,意味着低趋势增速将持续一段时期,并使得发达经济体更容易受突发性下行冲击的影响.
"各大央行正面临巨大的挑战,尤其是发达经济体的央行,"他土耳其央行周一举办的一次会议上表示.
西村清彦称,雷曼兄弟曼破产后各国央行实施干预以遏制全球金融市场动荡,在这之后央行已用尽了传统政策选项.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。