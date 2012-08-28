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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 15:26 BJT

〔瑞士数据〕第二季非农就业岗位为407.2万个,较上年同期上升1.2%

路透苏黎世8月28日电---瑞士联邦统计局周二公布,瑞士第二季非农就业岗位较上年同期上升1.2%至407.2万个,第一季为404.9万个.

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--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

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