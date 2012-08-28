《汇市简讯》欧元/美元料维持横盘波动走势

0723GMT * 在1.2470附近有相当规模的买盘 * 卖单挂在1.2515,停止单挂在1.2540 * 在杰克森霍尔/欧洲央行会议前,欧元/美元料会继续维持横盘波动走势 * 区间交易商在1.2440-60挂有买单,在1.2520-40挂有卖单 * 有行权价在1.2500、1.2505和1.2525的期权到期.(完) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=